Einen Spendenscheck über 1050 Euro sowie drei große Wäschekörbe voller Dosen mit Nahrungsmitteln hat der Einöder Otto Stock am Mittwoch, 24. November, der Homburger Tafel übergeben. Otto Stock, ein Einöder Original, hatte sich zu seinem 80. Geburtstag am 8. November statt Geschenken Spenden für die Tafel gewünscht. Die Homburger Tafel in der Inastraße 1 in Erbach gibt zweimal die Woche Lebensmittel kostenlos an Bedürftige in Homburg aus und einmal pro Woche auch in St. Ingbert. Dort können sich Bedürftige ihre Nahrungsmittel am Mathildenstift abholen, in Homburg erfolgt die Ausgabe in der Inastraße 1 gegen einen symbolischen Geldbetrag.