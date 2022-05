Einmal ab Ottweiler und zweimal ab Schwarzerden fährt die Ostertalbahn am Samstag, 28. Mai, durchs frühlingshafte Ostertal. Dies teilt der veranstaltende Arbeitskreis mit.

In Ottweiler beginnt die Fahrt laut einer Mitteilung um 14.30 Uhr an Gleis 4, ab Freisen-Schwarzerden fährt die Museumsbahn um 13.15 und 16.15 Uhr. Zu- und Ausstieg ist an allen Haltepunkten unterwegs möglich. Die Bahn bietet für eine begrenzte Menge Fahrräder Platz, außerdem wird ein Bistrowagen mitgeführt. Einzel- und Familienfahrscheine gibt es vor Ort, Gruppen ab zehn Personen müssen sich unter info-gs@ostertalbahn.de anmelden.

Auskunft erteilt der Arbeitskreis auch unter Telefon 06384 7991. Am Samstag sind die Vereinsmitglieder nach eigener Aussage aber nur über das Zugtelefon 0175 1432681 zu erreichen.

Weitere Fahrten der Museumsbahn mit Wagen aus den 1950er-Jahren sind angekündigt für den 6. Juni, 17. Juli, 7. August, 18. September sowie 3. und 16. Oktober.