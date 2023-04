Die Osterkirmes ist ein Pflichttermin in Sachen Jahrmärkte. Das gilt nicht nur für die Besucher, sondern auch die Schausteller. Schon kurz nach der Eröffnung am Samstag war der Andrang riesig. Der Höhepunkt der Kirmes steht noch aus.

Schon kurz nach der Eröffnung der Homburger Osterkirmes am Samstagmittag, war der Platz rund ums Forum prall gefüllt. Der süße Geruch von gebrannten Mandeln und allerlei anderen Kirmes-Leckereien paarte sich mit den lauten Rhythmen und tiefen Bässen aus den Fahrgeschäfts-Lautsprechern. Und zwischendurch war aus denselben immer wieder die typischen, dennoch zu jeder Kirmes dazugehörenden Schausteller-Aussagen zu hören: „Letzte Runde“, „Jetzt drehen wir noch mal richtig auf“, „Bitte einsteigen, wir starten gleich los“.

Zu den Besuchern gehörten am Nachmittag vor allem Familien mit Kindern. Mit Blick auf die Abendstunden wechselten Jugendliche und Heranwachsende die Familien, die allmählich mit breiten Grinsen und leereren Geldbeuteln den Heimweg antraten, ab.

Die Homburger Osterkirmes gehört zu den Pflichtterminen in der Saarpfalz-Stadt am Fuß des Karlsberg. Das gilt nicht nur für die Besucher, sondern auch die Schausteller. Zu diesen gehört auch Ilonka Roos. Zusammen mit ihrem Mann steht sie in einer urig-gemütlich anmutenden Luftballon-Bude. Während Ilonka Roos Ballon für Ballon mit Luft befüllt, pinnt ihr Mann sie an die Rückwand des Wagens, sodass junge und alte Besucher mit Pfeilen daraufwerfen können. „Wir sind durchaus eine alte Schausteller-Familie“ sagt Roos.

Ein mittlerweile etwas anderes Schausteller-Leben

Selbstständig von Kirmes zu Kirmes fährt sie seit 45 Jahren. Die Schausteller-Dynastie ihrer Familie geht aber noch weiter zurück. Die Homburger Osterkirmes ist in diesem Jahr nicht der erste Jahrmarkt, auf dem Roos ihre Bude aufstellt. „Vorher waren wir in Saarlouis und wenn wir hier fertig sind, geht es nach Dudweiler“, kündigt die Schaustellerin in der Ballonbude an.

Mit Blick auf die vergangenen Jahrzehnte hat sich im Schaustellerleben vieles verändert, schwelgt Roos in Erinnerungen. Es sind aber nicht die Jahrmärkte an sich, die viel anders sind. „Da hat sich nicht so viel getan“, sagt Roos mit Blick auf die typischen Besucher und die Stimmung. Mittlerweile ist Roos sesshaft geworden, hat einen eigenen, festen und regelmäßigen Wohnsitz. Wenn die Kirmes abends vorbei ist und die letzten Ballons in der Bude mit Pfeilen beworfen wurden, schließt die Schaustellerin ab und fährt heim nach Saarbrücken. „Früher war das anders. Da haben wir auf den Jahrmärkten gewohnt“, erzählt sie. Die Kinder haben damals auch keine regulären Schulen besucht, sondern wurden immer dort kurzzeitig unterrichtet, wo eben gerade Jahrmarkt war.

Heute Abend großes Feuerwerk

Ist das was Schlechtes? Nein, sagt Roos. „Ich finde es mittlerweile schöner, abends nach Hause zu kommen. Es stimmt aber, dass es ein anderes Schausteller-Leben ist“. Dass es aber noch Schausteller mit Campingwagen auf dem Platz gibt, verrät ein Blick etwas hinter die bunten Fahrgeschäftskulissen. Dort stehen viele Wohnwägen dicht an dicht.

Die Osterkirmes auf dem Homburger Forum dauert noch bis heute Abend an. Wenn es dunkel wird, gibt es dann noch ein großes Feuerwerk zum Abschluss, ehe die Schausteller morgen ihre Buden zusammenpacken und weiter zur nächsten Kirmes ziehen.

Schlägerei am späten Ostersonntag

Die Homburger Polizei berichtet in einer Pressemitteilung von einer Schlägerei in der Nähe der Kirmes am Ostersonntag. Auf dem Vorplatz des angrenzenden Rathauses habe gegen 23.20 Uhr ein zunächst verbaler Streit in einer handfesten Auseinandersetzung geendet. Beteiligt waren zwei Personengruppen, ein 19- und 20-Jähriger wurden mit Schlägen und Tritten verletzt und mussten später im Krankenhaus versorgt werden.