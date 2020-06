Der frühere saarländische Ministerpräsident Oskar Lafontaine hat einen Koffer und ein paar Schuhe aus seiner SPD-Zeit dem historischen Museum Saar geschenkt. Die Gegenstände stehen mit wichtigen Ereignissen in Verbindung.

1985 wurde Lafontaine zum ersten SPD-Ministerpräsidenten des Saarlandes gewählt. Die Schuhe, die er seiner Erinnerung nach bei seiner Vereidigung trug, hat er jetzt dem Museum überlassen. Das zweite Geschenk ist ein Aktenkoffer. Am 11. März 1999 legte Lafontaine seine Ämter als Bundesfinanzminister und SPD-Vorsitzender aus Kritik am Kurs von Kanzler Gerhard Schröder nieder. Lafontaine räumte sein Büro in Bonn und packte seine Sachen jenen Koffer, der jetzt dem Museum gehört. Die Objekte können künftig in der Dauerausstellung des Historischen Museums Saar gezeigt werden, teilte Museumssprecher Rainer Jung mit.