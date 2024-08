In vier Homburger Vororten wurden dieser Tage die künftigen Ortsvorsteher gewählt. Während in Einöd das Amt weiterhin von Karl Schuberth ausgeführt wird, gibt es neue Gesichter an Wörschweilers und Kirrbergs Dorf-Spitze.

Karl Schuberth bleibt Ortsvorsteher in Einöd. Seit über 20 Jahren ist er der erste Mann im Dorf, der neue Ortsrat schenkte ihm am Montagabend erneut das Vertrauen und wählte Schuberth einstimmig ins Amt. Als Schuberths Stellvertreter standen drei Ratsmitglieder zur Auswahl: Tobias Niepagen, Maria-Luise Eis-Pick und Iris Tilian. Der Ortsrat wählte Iris Tilian mehrheitlich zur Stellvertreterin. Insgesamt ist Einöds Ortsrat mit neun Mitgliedern besetzt, fünf davon gehören zur SPD-Fraktion, drei Sitze zur CDU und ein Mandat fällt auf die FWG.

Der Wörschweiler Rat wählte eine neue Persönlichkeit zur Dorf-Chefin: Julia Zimmermann. Einstimmig schenkten ihr die Ratsmitglieder das Vertrauen. Ebenfalls einstimmig gewählt wurde Zimmermanns neuer Stellvertreter Ralf Meisel. Zimmermann sagt, dass sie in allen voran die Dorfgemeinschaft in Wörschweiler voranbringen will. Sie will allen Einwohner ein offenes Ohr schenken, neben einem neuen Briefkasten für Bürgeranliegen will Zimmermann eine regelmäßige Bürgersprechstunde einführen.

Ebenfalls mit neuem Personal besetzt ist die Kirrberger Politik-Spitze. Manuel Diehl hatte schon vor der Kommunalwahl bekanntgegeben, nicht mehr als Ortsvorsteher zu kandidieren. Neuer Dorf-Chef ist Matthias Bächle, der Ortsrat wählte den CDU-Mann einstimmig zum Ortsvorsteher. Stellvertreter Bächles ist Klaus Dejon von der „Freien Liste Kirrberg“ (FLK).

In Homburger Stadtteil Beeden übernimmt Gerhard Wagner (SPD) künftig das Amt des Ortsvorstehers. Neben seinen 25 Jahren als Ortsvertrauensmann ist er somit der erste Ortsvorsteher in der Geschichte Beedens. Wagner setze sich mit fünf zu drei Stimmen gegen seine Mitbewerberin Katrin Lauer (Grüne) durch. Zur stellvertretenden Ortsvorsteherin wählte der Beedener Ortsrat die Sozialdemokratin Claudia Bentz.