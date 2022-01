Kann in Einöd die längst überfällige Erweiterung der Grund- und der Freiwilligen Ganztagsschule bald in Angriff genommen werden? Wie es in dieser Angelegenheit weitergehen soll, kommt am Donnerstag in der Einöder Ortsratssitzung ab 17 Uhr im ehemaligen Bürgermeisteramt zur Sprache. Weitere Themen sind die geplante weitere Ausgestaltung des Skulpturenweges hinter dem Römermuseum Schwarzenacker und das Gesuch einer Firma, die in der Einöder Hauptstraße eine weitere freistehende Großwerbetafel errichten möchte.