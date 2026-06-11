Kommende Woche, vom 15. bis 19. Juni, findet die 63. Homburger Hochschulwoche an der Uniklinik statt. Am Freitag gibt es 80 Programmpunkte.

Die Hochschulwoche beginnt mit der Eröffnungsfeier am Montag um 19 Uhr im Großen Sitzungssaal des Homburger Forums 5 – in dem Gebäude, wo Rathaus und Landratsamt sind. Bei der Feier wird auch der mit 10.000 Euro dotierte Wissenschaftspreis der Stadt verliehen. Zudem gibt es einen Vortrag von Thorsten Keßler, dem Direktor der Kardiologischen Fachklinik, unter dem Titel „Genetische Risikofaktoren für Herz-Kreislauf-Erkrankungen: Ist unser Schicksal vorherbestimmt?“ Die Uni-Bigband wird ebenfalls spielen.

Zum Abschluss steht am Freitag von 16 bis 22 Uhr die „Lange Nacht der Wissenschaften“ auf dem Programm. Dort kann man Bekanntschaft mit OP-Roboter daVinci machen oder in ein riesiges Modell eines Herzens reingehen. Rund um das Zentrale Hörsaalgebäude auf dem Uni-Campus (Gebäude 35) werden laut Uni mehr als 80 Programmpunkte, Mitmachangebote und Vorträge – unter anderem zu Intelligenzverlust durch Handy und KI oder zur Demenzprävention – geboten. Das Programm richtet sich an Kinder, Jugendliche und Erwachsene. Kinder können an einer Banane das Nähen üben oder sich einen bunten Gips anlegen lassen. Es gibt Führungen durch das Childhood-Haus und den Kreißsaal. Auf der Festwiese vor dem Hörsaalgebäude gibt es Essens- und Getränkestände und Musik von der Uni-Bigband. Weitere Infos unter uks.eu/langenacht.