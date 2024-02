Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Ein Student hat ein Skalpell in der Hand und macht feingliedrige Bewegungen. Es sieht aus, als würde er schneiden und operieren. Tut er auch – nur nicht an einem echten Menschen. An der Homburger Uniklinik hat eine Doktorandin etwas Besonderes entwickelt – mit Künstlicher Intelligenz (KI). Patrick Göbel hat mit Entwicklerin Mansi Sharma gesprochen.

Wer auf dem OP-Tisch liegt, ist aufgeregt. Vielleicht sogar schon Tage vorher. Was aber kaum jemand bedenkt: Auch diejenigen, die das Skalpell in den Händen halten, sind nervös. Gerade