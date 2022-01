Am 30. Dezember wurde dem Gesundheitsamt in St. Wendel zunächst eine Covid-19-Infektion gemeldet, bei der es sich vermutlich um die Omikron-Variante handelte. Der Betroffene hatte zweiten Weihnachtsfeiertag in einem Gastronomiebetrieb in St. Wendel gearbeitet, wo 15 weitere Infektionen festgestellt wurden, deren Zahl mittlerweile auf 34 gestiegen ist.

Die unverzüglich unter den Gästen des Gastronomiebetriebes veranlassten PCR-Tests ergaben zunächst 15 bestätige Omikron-Fälle und sechs weitere Verdachtsfälle, teilt die Behörde mit. Bis zum 2. Januar erhöhte sich die Zahl auf 34.

Einige der zuerst positiv getesteten Personen besuchten im Verlauf des Abends noch weitere Gaststätten in der St. Wendeler Innenstadt, so die Behörde. Um weitere Ansteckungen zu vermeiden, bittet das Gesundheitsamt alle Personen, die am Abend vom 26. auf den 27. Dezember Gaststätten in St. Wendel besucht haben, sich unverzüglich in einem Testzentrum auf Corona testen zu lassen. Auch bei negativem Testergebnis sollen diese Personen mindestens bis zum 9. Januar auf Symptome wie Schnupfen, Husten, Fieber, weitere grippale Beschwerden sowie Störungen des Geruchs- und Geschmackssinns achten. Bei diesen Symptomen soll ein erneuter Test folgen. Zudem werden diese Personen dringend gebeten, Kontakte zu vermeiden. Unabhängig von diesem Ausbruch registrierte das St. Wendeler Gesundheitsamt bis zum 31. Dezember, 12 Uhr, vier weitere Omikron-Fälle.