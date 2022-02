Die deutsch-polnische Gesellschaft in Gersheim bittet in einem Offenen Brief das Saarland um schnelle Aufnahme und Hilfe für Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine. Die deutsch-polnische Gesellschaft in Gersheim bittet in einem Offenen Brief das Saarland um schnelle Aufnahme und Hilfe für Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine.

Theophil Gallo, Landrat des Saarpfalz-Kreises und Vorsitzender der deutsch-polnischen Gesellschaft (DPG) schreibt an die Verantwortlichen der saarländischen Landespolitik: In einer Videokonferenz mit dem Generalkonsul der Ukraine, Vadym Kostiuk und mit dem Vorsitzenden des Bezirksrates des Rajon Lemberg, Andrij Sulym, haben wir „nicht nur unsere uneingeschränkte Solidarität erklärt, sondern auch konkret unsere Hilfe angeboten. Wir sind bereit sind, Flüchtlinge aufzunehmen, insbesondere wenn unsere polnischen Partner, deren Landkreise alle unmittelbar an die Ukraine angrenzen, dies nicht mehr alleine schaffen sollten. Es sind die Kreise Bieszczady, Lancut, Lubaczów und Przemysl, allesamt Kreise in der Woiwodschaft Karpatenvorland, unserem Partnerland“.

Der Landrat bittet die Landesregierung und die Abgeordneten des Landtags, „nicht zu warten, sondern diese Hilfsbereitschaft unseren Partnern in Polen aktiv anzubieten und dies auch gegenüber dem Generalkonsul der Ukraine zu erklären“. Das Saarland möge kurzfristig Geld bereitstellen, weil der Saarpfalz-Kreis Landkreis und die Kommunen dazu nicht in ausreichend in der Lage sein werden. „Der Saarpfalz-Kreis ist, ebenso wie die DPG Saar, bereit, sich im erforderlichen Maße mit den zugehörigen Hilfsorganisationen einzubringen.“, so Gallo. Wenn das Saarland medizinische Hilfe leisten wolle, müsseschnell gehandelt werden.

Lebendige Partnerschaft mit Pustomyty

Der Saarpfalz-Kreis pflege seit Jahren eine lebendige Partnerschaft mit dem ukrainischen Rajon Pustomyty, die mit dem neuen Rajon Lemberg fortgesetzt werden soll. „Wir waren mehrere Male in der Ukraine, beispielsweise mit dem Bexbacher Schubert-Chor. Wir hatten wiederholt Gäste aus der Ukraine bei uns im Saarfalz-Kreis zu Besuch, die Banduristinnengruppe Schöne Saiten und die Kirchenchor-Sänger des P & P-Quintet aus Lemberg“, sagt der Landrat über die Beziehungen des Saarpfalz-Kreises und der DPG in die Ukraine. Ferner lebten dort Lehrer und Schüler, die bereits in Spohns Haus in Gersheim zu Gast waren.