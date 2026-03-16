In dieser Woche könnten in Neunkirchen wichtige Entscheidungen fallen: Ein Gutachten soll dem Stadtrat vorgestellt werden. Es geht auch um die Zukunft des Oberbürgermeisters.

Sowohl der Saar-Landtag als auch der Stadtrat werden sich am Mittwoch unabhängig voneinander mit dem Neunkircher NVG-Skandal befassen. Am Nachmittag soll den Stadtratsmitgliedern ein Gutachten in einer nichtöffentlichen Sitzung vorgestellt werden. Die NVG (Neunkircher Verkehrsgesellschaft) hatte das Gutachten bei der Beratungsfirma Teneo in Auftrag gegeben. Momentan sind nur wenige Auszüge des 100 Seiten umfassenden Gutachtens bekannt.

Für den Neunkircher Oberbürgermeister (OB) Jörg Aumann (SPD) hängt seine Zukunft an der Stadtspitze davon ab, was im Gutachten steht, sagte er in der Neunkircher Stadtratssitzung Anfang März. Denn Aumann war bis August 2025 NVG-Aufsichtsratschef. Ein paar Tage vor der Ratssitzung hatte die CDU-Fraktion im Stadtrat gefordert, Aumann solle von seinem Amt als OB zurücktreten – ansonsten wolle die Fraktion ein Abwahlverfahren gegen ihn auf den Weg bringen.

Stand jetzt keine Mehrheit für Abwahlverfahren

Die gemeinsame Fraktion aus Freien Wählern und FDP hatte ebenfalls einen Dringlichkeitsantrag zur Prüfung eines Abwahlverfahrens gegen Aumann eingebracht; dieser wurde in der Sitzung abgelehnt. Lediglich die Grünen-Fraktion, die im Stadtrat auf zwei von 48 Sitzen kommt, hatten für den Antrag gestimmt. Die Fraktion aus Freien Wählern und FDP haben drei Sitze. Für einen Abwahlantrag wäre eine Zweidrittelmehrheit erforderlich.

Weder SPD- (21 Sitze) noch AfD-Fraktion (9 Sitze) befürworten ein Abwahlverfahren nach aktuellem Stand. Die CDU-Fraktion (13 Sitze) dagegen schon. Rechnet man die Befürworter eines möglichen Abwahlverfahrens zusammen, kommt man auf 18 Sitze. Das würde, falls sich an der Haltung der Fraktionen nichts mehr ändert, für eine nötige Zweidrittelmehrheit nicht reichen.

2,8 Millionen unzulässig gezahlt?

Laut dem Teneo-Gutachten sollen zwischen 2012 und 2025 mehr als 2,8 Millionen Euro unzulässigerweise an 60 Beschäftigte der Verkehrsgesellschaft geflossen sein. Wie die RHEINPFALZ im Sommer 2025 berichtet hatte, soll die NVG aber auch über Jahre hinweg mehr als 170 Gratis-Busfahrten zu Betriebsausflügen für Stadt, Vereine und Schulen in Trägerschaft des Landkreises angeboten haben. Diese Fahrten sollen nicht in Rechnung gestellt worden sein. Ab 2022 soll so ein Schaden von mehr als 13.500 Euro entstanden sein, schreibt die CDU-Landtagsfraktion.

Saar-SPD: „System von Abhängigkeiten“

Auch OB Aumann soll von einem Fahrer der NVG chauffiert worden sein, als er nicht im Dienst war. Außerdem soll die NVG mutmaßlich das „Storchenfest“ im September 2024 mit einer 5000-Euro-Spende illegal mitfinanziert haben. Beim „Storchenfest“ soll es sich um ein öffentliches Fest handeln, ähnlich eines Dorffests, das jedes Jahr über die Bühne geht. Da die Plakate zum Fest aber mit dem SPD-Logo versehen gewesen seien, wird das Fest in der Öffentlichkeit als Parteifest wahrgenommen, sagte uns ein SPD-Mitglied, das nicht genannt werden will, im Sommer voriges Jahr.

Die Saar-SPD spricht auch von einem „System von Abhängigkeiten und Gefälligkeiten im Zusammenhang mit der NVG“. Darauf deuteten die kostenlosen Busfahrten hin. Dieses „System“ solle auch beim Neunkircher Faschingsumzug angewendet worden sein, wo die NVG in Sachen Sicherheit mithilft und etwa Busse auf Zufahrtsstraßen querstellt. Für Mehrkosten, die der Verkehrsgesellschaft beim Umzug im Jahr 2025 entstanden seien, sei ebenfalls keine Rechnung gestellt worden.

CDU fordert Konsequenzen aus „beispiellosem Skandal“

Die CDU-Landtagsfraktion bringt den NVG-Skandal nun mit einem Plenarantrag in die nächste Landtagssitzung an diesem Mittwoch ein. Die CDU-Landtagsfraktion fordert die Landesregierung auf, „umfassende Konsequenzen aus dem beispiellosen Skandal zu ziehen“, heißt es im Antrag. Laut CDU geht es „schon lange nicht mehr nur um Verfehlungen innerhalb einer kommunalen Gesellschaft, sondern um den Schutz öffentlicher Gelder und der Wahrung des Vertrauens der Bürgerinnen und Bürger“.

Zudem fordert die CDU-Landtagsfraktion in ihrem Antrag die Landesregierung auf, das Landesverwaltungsamt solle eine überörtliche Prüfung aller kommunalen Gesellschaften durchführen, an denen die Stadt Neunkirchen beteiligt ist.