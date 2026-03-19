Fahrdienste für den OB und weitere Details im NVG-Skandal: Drei Fraktionen im Stadtrat wollen ein Abwahlverfahren gegen den Oberbürgermeister. Am 1. April wird entschieden.

Der Neunkircher NVG-Skandal geht in die nächste Runde: Drei Fraktionen haben sich zusammengeschlossen, um ein Abwahlverfahren gegen den Neunkircher Oberbürgermeister Jörg Aumann (SPD) herbeizuführen. Die CDU, FDP/ Freie Wähler und die Grünen im Neunkircher Stadtrat haben sich am Mittwoch darauf geeinigt, an ihrem schon Anfang März geplanten Abwahlverfahren festzuhalten.

Ein Abwahlantrag soll bei der nächsten regulären Sitzung des Stadtrats am 1. April gestellt werden. Das berichtet der Fraktionschef der gemeinsamen Fraktion aus FDP und Freien Wählern, Brandon Lee Posse, der RHEINPFALZ am Donnerstagmittag. Die Hälfte der 48 Ratsmitglieder müssten den Antrag unterzeichnen. Dann erst würde er auf der Tagesordnung landen. Wäre das der Fall, müsse der Antrag innerhalb von zwei Wochen behandelt werden. Für das eigentliche Abwahlverfahren bräuchte man dann eine Zweidrittelmehrheit.

Freie Wähler: Stimmung in Neunkirchen ist sehr schlecht

Schon jetzt zeichnet sich ab: Ohne Stimmen der SPD oder der AfD, die laut jetzigem Stand keine Abwahl des OB wollen, würde der Abwahlantrag nicht genügend Fürstimmen bekommen. Denn die CDU (13 Sitze), die FDP/Freie Wähler (3 Sitze) und die Grünen (2 Sitze) kommen zusammen auf 18 Sitze. Die SPD hat 21, die AfD 9 Sitze. „Wir hoffen da auf Stimmen von der SPD“, sagt Posse. „Dass man da in die Vernunft geht und letzten Endes die Entscheidung den Bürgern in die Hand gibt. Weil die Stimmung in Neunkirchen, in der Bürgerschaft, sehr schlecht ist.“

Posse sagt, auch das Vertrauen in seine Fraktion sei „massiv beschädigt“. Dabei gehe es nicht nur um die NVG-Sache, sondern auch um diverse Vorfälle bei vorherigen Ratssitzungen, durch die Aumann sein Vertrauen verspielt habe. Als die Vorwürfe bei der Neunkircher Verkehrsgesellschaft (NVG) bekannt geworden waren, habe das für Posse „das Ganze noch einmal bekräftigt“.

Gutachten bestätigt Vorwürfe um NVG

OB Aumann war bis August 2025 NVG-Aufsichtsratschef. Da er von einem NVG-Mitarbeiter nach Hause chauffiert worden sein soll, als er nicht im Dienst war, und die Fahrt nicht in Rechnung gestellt haben soll, rückte er beim NVG-Skandal selbst in die Kritik.

Am Mittwoch fand auch eine Sondersitzung des Neunkircher Stadtrats in der NVG-Sache statt; sie war nicht öffentlich. Darin wurden die reinen Ergebnisse des rund 100-seitigen Teneo-Gutachtens vorgestellt. Der Bericht wurde jedoch nicht erörtert und werde weder an die Medien noch an die Stadträte weitergegeben, habe aber die Vorwürfe, die seit Sommer 2025 häppchenweise bekannt geworden waren, bestätigt. Es geht um die unzulässigen Millionenzahlungen, eine mutmaßlich illegale Spende, sowie 170 Gratis-Fahrten.

Anwältin: Verhalten von OB ohne strafrechtliche Relevanz

Der Sondersitzung des Stadtrats am Mittwoch hatte auch die unabhängige Rechtsanwältin Christiane Baltus beigewohnt, sagt SPD-Fraktionschef im Stadtrat, Thomas Baldauf, der RHEINPFALZ. Die Strafrechtlerin, die das Gutachten unabhängig von Teneo geprüft habe, hat laut Baldauf am Mittwoch mitgeteilt, dass das Verhalten Aumanns „keine strafrechtliche Relevanz“ hatte. Deshalb sehe die SPD keinen Grund, ein Abwahlverfahren gegen Aumann durchzuführen.

Sowohl die Stadtrats- als auch die Landtagsfraktionen machen sich gegenseitig Vorwürfe. Baldauf sagt, in Neunkirchen habe man immer parteiübergreifend zusammengearbeitet. „Das muss auch wieder auf diesen Weg zurückfinden. Nur so kann man ehrenamtlich eine Gemeinde führen. Das geht nur gemeinsam.“

CDU im Landtag: „Tiefgreifender Skandal“

Ebenfalls am Mittwoch landete das Thema NVG im Landtag. Dort warf die CDU der SPD „Parteifilz“ und „schwerwiegende Verfehlungen“ vor. „Das ist ein tiefgreifender Skandal“, sagte Frank Wagner (CDU) bei der Landtagssitzung. „Es geht um Vertrauen, es geht um Steuergeld und es geht um die Integrität unseres Staates.“

„Die Vorwürfe, die im Raum stehen, sind schwerwiegend“, räumte Pascal Arweiler (SPD) ein. Es handele sich aber um ein Problem in Neunkirchen. An die CDU gerichtet, sagte er: „Ihnen geht es nicht um Aufklärung. Sie wollen ein bestimmtes, ein negatives Bild von der SPD zeigen.“

Gutachten: 2,8 Millionen Euro unzulässig an 60 NVG-Beschäftigte gezahlt

Bei der NVG gibt es laut dem Gutachten Hinweise auf „wesentliche Verfehlungen“ auch mit finanziellen Folgen, heißt es in einem Antrag der CDU. Dabei habe ein Geflecht zwischen SPD-geführter Aufsicht, Unternehmensführung, Betriebsrat und SPD-Parteistrukturen eine „zentrale Rolle“ gespielt.

Laut dem Teneo-Gutachten sind zwischen 2012 und 2025 innerhalb der NVG Zulagen an rund 60 Beschäftigte in einer Gesamthöhe von rund 2,85 Millionen Euro gezahlt worden, „mutmaßlich ohne klare Begründung, systematische Kontrolle oder eindeutige Stellenbeschreibungen“.

Berichte über Einschüchterungen und Nötigungen

172 „Nuller-Rechnungen“ seien für Fahrten, die teilweise SPD-Gliederungen zugutegekommen seien, ausgestellt worden. Auch habe es im September 2024 eine Barzahlung in Höhe von 5000 Euro an den SPD-Ortsvorsitzenden zur Ausrichtung des sogenannten „Storchenfests“ gegeben.

Es gebe auch Berichte über Einschüchterungen und Nötigungen zum Wohl der SPD oder zum Eintritt in die Partei, „zum Teil sogar als Gegenleistung für Anstellungen bei der NVG“. Zwischen 2020 und 2024 seien mehr als 200.000 Euro Sponsoringgelder von NVG-Konten geflossen, angeblich ohne Kenntnis des Aufsichtsrates.

Aufklärung und Konsequenzen versprochen

Der CDU-Antrag wurde im Landtag mit den Stimmen der SPD abgelehnt. Das Parlament nahm stattdessen einen Antrag der SPD an. Darin werden eine „lückenlose Aufklärung und Aufarbeitung aller erhobenen Vorwürfe und entsprechende Konsequenzen“ versprochen. „Es geht im Kern um ein offenbar über viele Jahre aufgebautes Geflecht von Gefälligkeiten und Abhängigkeiten mit Ursprung in der NVG“, heißt es in der SPD-Entschließung. „Viele der in Rede stehenden Personen sind Mitglied der SPD.“ Allerdings seien „auch Mitglieder anderer Parteien wie der CDU betroffen.“ Arweiler: „Dort, wo die Vorwürfe sich erhärten, dort müssen dann auch ernsthafte Konsequenzen folgen ohne Wenn und Aber.“