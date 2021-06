Als erste Gemeinde im Saarland wird Nohfelden ab kommenden Januar eine Tourismusabgabe einführen. Das hat der Gemeinderat jetzt einstimmig beschlossen.

Aus vielen Urlaubsdestinationen deutschlandweit kennt man sie bereits, die Tourismusabgabe. Für die Nutzung des touristischen Angebots im Urlaubsort, zahlt man als Übernachtungsgast eine Abgabe. Möglich gemacht wurde der Beschluss zur Einführung einer Tourismusabgabe durch eine Änderung des saarländischen Kommunalabgabengesetzes. Die Einnahmen der Abgabe müssen zweckgebunden für touristische Aktivitäten eingesetzt werden. Das erleichtert es der Gemeinde, die touristische Infrastruktur nicht nur zu unterhalten, sondern auch zu verbessern.

50 Cent mehr pro Übernachtung

Unabhängig davon, ob und in welchem Umfang Übernachtungsgäste die touristischen Infrastrukturen und Einrichtungen nutzen, zahlen künftig alle, die gegen Entgelt in Nohfelden übernachten, einen Betrag von 0,50 Euro pro Übernachtung. Gleichwohl gibt es hier auch Ausnahmeregelungen. So sind beispielsweise Personen, die sich aus beruflichen Gründen in der Gemeinde aufhalten und diejenigen, die bei Verwandten und Freunden ohne Zahlung eines Entgelts übernachten, vom Beitrag ausgenommen. Die Tourismusabgabe wird in den jeweiligen Beherbergungsbetrieben abgerechnet und an die Gemeindeverwaltung weitergeleitet.

Anziehungspunkt Bostalsee

In Nohfelden ist der Tourismus ein wichtiger Wirtschaftsfaktor. Mit jährlich rund 765.000 Übernachtungen gilt die Gemeinde mit der Center-Parcs-Anlage am Bostalsee Saarland-weit als Spitzenreiter.