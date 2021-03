Schon seit dem 1. März können die Homburger wieder in Geschäften einkaufen gehen, wenn sie zuvor einen Termin vereinbart haben. Das Problem in der Homburger Innenstadt ist aber, dass Ladenöffnungen unterschiedlich gehandhabt werden. Die meisten inhaberbetriebenen oder kleinen Geschäfte sind zwar geöffnet. Aber eben nicht alle.

Wer durch die Homburger Talstraße läuft und etwas braucht, sollte direkt vor die Ladentüre gehen, um sich zu informieren. Denn es kann sein, dass ein Geschäft, trotz Dunkelheit im Verkaufsraum, geöffnet hat. Andere öffnen nur eingeschränkt, beziehungsweise bieten Terminvereinbarungen nur zu bestimmten Zeiten an. Das gilt zum Beispiel für das Kaufhaus Brinkmann im Tal-Zentrum; von Montag bis Freitag, zwischen 10 und 14 Uhr. Der Media-Markt, der übrigens leicht umgebaut wurde, war gestern hingegen auf Anhieb zu betreten − für 20 Minuten pro Kunde, nach Bekanntgabe des Namens und einer Telefonnummer. 73 Personen durften hier rein. Das kann sich aber, der Inzidenz im Saarland entsprechend, ändern.

Wer zur Modekette H-und-M möchte, kann wie bei vielen anderen Geschäften einen Termin im Internet vereinbaren. Hier geht das vor der Tür aber auch über einen QR-Code über das Mobiltelefon. Erstaunlich: Peek und Cloppenburg hat ganz geschlossen. An der Eingangstür wird hier immer noch auf den Lockdown verwiesen. Auch der Ein-Euro-Shop hat geschlossen.

Auf den ersten Blick aufgegeben hat das Schuh- und Modegeschäft Sturm und Drang. Ein Mitarbeiter sagte unserer Zeitung aber, dass dessen Schließung ohnehin beschlossen gewesen sei und durch die Corona-Pandemie nur beschleunigt wurde.

Die Kundenfrequenz in der Homburger Innenstadt sei trotz Öffnung der Geschäfte seit dem vorletzten Montag bescheiden. Zu wenige Kunden nehmen wahr, dass sie wieder einkaufen dürfen, beklagt Christian Allerchen vom Matratzen-, Boxspring und Wasserbettencenter Homburg. „Ich war am Freitag in fünf Läden. Vor keinem musste ich warten. Alle hatten aktuell und für die nächsten Tage noch viele Termine frei. Alle haben gute Hygienekonzepte. Die Stadt war fast menschenleer. Dabei jammern seit Wochen alle nach Öffnung der Läden. Und jetzt geht keiner hin.“