Den Neujahrsempfang nutzte Bürgermeister Christian Prech dazu, den Bürgern alle möglichen Projekte zu zeigen. Und zwar mit einem Film.

Der Film zeigte „alles, was wir 2022 angestoßen, begonnen und beendet haben“, sagte Bürgermeister Prech. So soll unter anderem aus dem Anwesen in der Schwalbengasse ein Mehrgenerationstreff werden. Eine Überraschung gab’s noch obendrauf.

Die filmische Fahrt durch Bexbach begann am Aloys-Nesseler-Platz. Sorgen bereiten dort die Leerstände. Sie tragen ebenso wenig zu einem attraktiven Stadtbild bei wie die in die Jahre gekommenen Arkaden. Der Platz solle neu gestaltet und belebt werden, kündigte Prech an. Da das Programm „Aktive Stadt“ auslaufe, werde sich die Verwaltung um einen anderen Zuschussgeber kümmern.

Eine Begegnungsstätte soll entstehen

Aus dem am Rande des Nesseler-Platzes, genauer in der Schwalbengasse 16 gelegenen Anwesen soll eine Begegnungsstätte für alle Generationen entstehen. Das Vorhaben steht schon länger auf der Agenda.

Einen Schritt weiter ist die Stadt beim Blumengarten. Das Naturschutzgutachten sei vorhanden; der Bebauungsplan könne demnächst offengelegt werden, sagte Prech. Fest steht, dass der hintere Teil des Blumengarten-Restaurants abgerissen wird. In den vorderen könnte nach grundlegender Sanierung das Tourismusbüro einziehen. Ein Gastronomiebetrieb ist im Bereich gegenüber des „Eiffelturms“, ein Glanzlicht der im Blumengarten beheimateten Gulliver-Welt, vorgesehen. Komplett barrierefreie Gehwege und eventuell eine Erweiterung des Spielplatzes ergänzen das Paket. Das Gelände soll komplett mit Strom und Wasser versorgt werden, sodass Veranstaltungen über die Bühne gehen können. Für 17. Juni ist wieder ein Blumengartenfest geplant.

Neue Kita nimmt Gestalt an

Gravierende Veränderungen sind für den Reisemobilhafen zu erwarten. Auf dem Gelände der bisherigen Gewächshäuser im Süden des Blumengartens wird Platz geschaffen für 35 bis 40 Wohnmobil-Parzellen mit je einer Größe zwischen 80 und 100 Quadratmetern. Der Sanitärbereich wird modernisiert.

In Oberbexbach laufen die Bauarbeiten für die neue Kita, die Platz für 120 Kinder bieten wird. Veranschlagt ist eine Summe von rund 4,65 Millionen Euro. Für rund drei Millionen Euro wird in Kleinottweiler in mehreren Abschnitten ein Dorfgemeinschaftshaus gebaut.

Die „Grüne Lunge“ soll mit einem Zuschuss aus dem Bundesförderprogramm „Anpassung urbaner Räume an den Klimawandel“ weiter aufgewertet werden. Der „zentrumsnahe Rückzugs- und Erholungsraum“ weise mit der kleinen Viehherde ein Alleinstellungsmerkmal auf, so Prech.

Brücke wieder in Betrieb

Wieder in Betrieb gestellt ist die Brücke über die Blies in Niederbexbach. Gesamtkosten: 1,45 Millionen Euro. Der Eigenanteil der Stadt liegt dank Förderung bei zehn Prozent. Der Zeitplan sei trotz Corona und Lieferschwierigkeiten nur knapp überzogen worden, betonte der Bürgermeister.

Durch einen Anbau soll das Martin-Niemöller-Haus in Frankenholz vergrößert werden. Derzeit sind dort zwei Gruppen der FGTS (Freiwilligen Ganztagsschule) untergebracht. Für vier weitere besteht Bedarf.

In diesem Stadtteil ist übrigens auch Gerd Dudenhöffer (besser bekannt als Heinz Becker) zu Hause. Er mischte sich – noch eine Überraschung – an diesem Abend unters Volk.