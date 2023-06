Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Am 20. Januar, dem Tag der Amtseinführung des neuen US-Präsidenten, könnte am Landgericht Saarbrücken das Urteil im Revisionsprozess gegen den Homburger OB Schneidewind in der Detektiv-Affäre fallen. Am Donnerstag, 14. Januar, berichteten Zeugen aus dem Innenleben des Baubetriebshofs (BBH). Dieser war in Schneidewinds Auftrag von Detektiven überwacht worden.

Im November und Dezember 2015 hatte die Düsseldorfer Detektei Kocks Confidence mehrere Homburger Bauhofmitarbeiter observiert. Ohne Wissen des Stadtrats wollte Rüdiger Schneidewind