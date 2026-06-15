Mit dem neuen Stadtquartier Coeur geht es diesen Monat richtig los, und schon steht ein neues 10-Millionen-Projekt in Homburg an: Ein neues Hotel wird an der B423 gebaut.

Noch wird fleißig gearbeitet am Rohbau des neuen B&B-Hotels (Bed and Breakfast) am Gewerbegebiet Am Zunderbaum, direkt an der B423 in Homburg. Stapel von Fenstern türmen sich auf dem unbefestigten Gelände, das einmal als Parkplatz dienen wird. Auf den Gerüsten stehen Bauarbeiter, fügen die ersten Fenster ein. Doch nun unterbrechen sie ihre Arbeit, gehen in die künftige Lobby, um mit dem Richtfest einen ersten Meilenstein zu feiern.

Spätestens nächstes Jahr im Frühjahr soll das neue Hotel mit 102 Zimmern seine ersten Gäste empfangen. Wunschtermin des Betreibers für die Eröffnung wäre schon Ende des Jahres. Und wenn alles gut läuft, sei diese Option sogar realistisch. Der Betreiber investiert zehn Millionen Euro.

Fläche von 3000 Quadratmetern

Thomas Schreck ist wie Alexander Dahlke, Ansgar Bosse und Fabian Stuckenbrock Gesellschafter der Bauherrengesellschaft DBS 137 Homburg. Diese wiederum ist eine Tochtergesellschaft der Dria GmbH Mönchengladbach, die als Investor des Projekts fungiert. Dria hatte das Vorhaben von dem Homburger Bauunternehmen Neupert übernommen. Pächter wird die B&B-Hotels Germany GmbH.

Es sei momentan nur ein Rohbau zu sehen, hält Schreck fest: Beton, Mauerwerk, Fassade. Aber wer genauer hinschaue, erkenne „eine Idee, die Wirklichkeit geworden ist“. Im August 2024 wurde das Grundstück, das eine Fläche von 3000 Quadratmetern aufweist, erworben. Die Bauherrengesellschaft hat nach Worten Schrecks die Planungen erstellt, die notwendigen Gutachten eingeholt, die Bauantragsunterlagen erarbeitet.

102 Zimmer auf 770 Quadratmeter

„Ende 2025 haben wir die Baugenehmigung erhalten, Anfang Januar dieses Jahres bereits mit den Bauarbeiten begonnen.“ Das 770 Quadratmeter große Gebäude sei so geplant, dass es den Anforderungen der kommenden Jahrzehnte gerecht werde: Die Innenräume könnten bei Bedarf flexibel angepasst werden. Dem Prinzip der Nachhaltigkeit entspreche, dass Wärme mit einer Wärmepumpe erzeugt werde. Auch eine Photovoltaikanlage auf dem Dach sei geplant.

Entstehen wird „ein modernes B&B Hotel mit 102 Doppelzimmern“, erklärt Konstantin Kowalski, Projektmanager bei der B&B-Hotels GmbH. Grundsätzlich seien 20 Prozent als Familienzimmer definiert, das heißt, es gebe ein weiteres Bett oder ein Doppelstockbett. Zehn Prozent seien „Premium-Zimmer für Kunden aus dem Business-Bereich“, also „größer, schicker und höherwertig ausgestattet“. Grundsätzlich seien die Zimmer, die sich auf der zweiten, dritten und vierten Etage befinden, barrierefreundlich und voll klimatisiert.

Betreiber: Nur fünf Beschäftigte

Im Erdgeschoss werden Lobby, Rezeption und Frühstücksraum eingerichtet. Da das Haus nicht unterkellert ist, ist der Technikraum ebenerdig untergebracht. Und obendrein die 60 bis 70 Quadratmeter große Managerwohnung mit drei Zimmern. Ein Aufzug sowie Treppen führen in die oberen Geschosse.

In einem abschließbaren Fahrradraum können E-Bikes geladen und ebenso wie andere Räder abgestellt werden. Etwa 50 Parkplätze, darunter voraussichtlich zehn mit Ladestation für E-Autos, werden im Außenbereich angelegt. Gemäß dem „personalarmen Konzept“ der B&B-Hotels werden sich laut Kowalski etwa fünf Beschäftigte um das Wohl der Gäste kümmern. Hinzu kämen externe Dienstleister.

Direkt an Gewerbegebiet gelegen

Im Schnitt, so die Erfahrung Kowalskis, blieben die Gäste in den Hotels der Kette etwa anderthalb Nächte. In Homburg, schätzt er, würden hauptsächlich Geschäftsreisende, Touristen – auch auf Durchreise –, Familien, Vereine und Reisegruppen wohnen.

Als zweitgrößter Wirtschaftsstandort im Saarland brauche Homburg ein solches Hotel, betont Bürgermeister Manfred Rippel. Der größte Arbeitgeber, die Uniklinik, aber auch Unternehmen hätten häufig Besucher von außerhalb, die für eine oder mehrere Nächte eine Unterkunft benötigten. Das Hotel sei gut zu erreichen. Auch, weil das Gewerbegebiet Zunderbaum II, das direkt ans Hotel-Gelände angrenzt, mit einer Fläche von 40 Hektar jetzt in die Vermarktung gehe, sei das Hotel gut gelegen. „Da passt das Hotel perfekt dazu.“