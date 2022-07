Generationswechsel beim Homburger SPD-Stadtverband: Pascal Conigliaro wurde am vergangenen Wochenende zum neuen Stadtverbands-Vorsitzenden gewählt.

„Wir werden jünger, weiblicher, vielfältiger und haben es zugleich geschafft, langjährige Gefährten und Wegbegleiter an Bord zu halten“, so die Worte Conigliaros, zitiert in einer Pressemitteilung der Homburger SPD. Der 44-jährige Conigliaro übernimmt fortan das Ruder der Sozialdemokraten in der Universitätsstadt. Als seine Stellvertreter sind Sevim Kaya-Karadağ (Homburg-Mitte), Jan Eric Rippel (Bruchhof-Sanddorf) und Christine Becker (Erbach) gewählt worden. Schatzmeister und Schriftführer sind Kai Neuschwander (Homburg-Mitte) sowie Stefanie Simon (Jägersburg). Als Beisitzer wurden ernannt: Stefanie Peifer, Nicole Brach, Claudia Bentz, Teresa Stolz-Fernandez, Manfred Rippel, Michaela Lohel, Corinna Philipp, Mirco Caster, Hannelore Dilly-Augustin und Nico Lehmann.