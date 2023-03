Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?



Seit einigen Wochen wird an der Blickweilerstraße ein neuer Rewe-Markt gebaut. Ende Juli soll er eröffnen. In den bisherigen Laden zieht ein Action-Markt ein.

Moderner und größer. Das sind die zwei wesentlichen Eigenschaften des neuen Rewe-Marktes, der am Donnerstag, 21. Juli, in der Blickweiler Straße in Blieskastel öffnet. Der bisherige