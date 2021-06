Mit Blumen begrüßt das Dorf Besucher, die die Ortseinfahrt Thorhaus aus Richtung Waldmohr passieren. Finanziert wurde der Blumenschmuck von der Stiftung Pfälzerwäldler für Höchen, die Pflanzarbeiten übernahmen Auszubildende des Christlichen Jugenddorfes in Homburg. Gießwasser steht in einem großen Wasserfass zur Verfügung. Allerdings, so Ortsbürgermeister Karl-Heinz Klein, ist der ehrenamtliche Gießdienst nur bis in die zweite Junihälfte hinein gesichert. Klein: „Wir suchen noch Gießpaten und -patinnen, die jeweils für eine Woche von Montag bis Sonntag bei Bedarf die Blumen versorgen.“