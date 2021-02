Im Barockgarten hinterm Schwarzenacker Römermuseum hat die Stadt Homburg zahlreiche neue Pflanzen gesetzt. Das berichtet Pressesprecher Jürgen Kruthoff in einer Pressemitteilung. Grund für die Neupflanzungen war unter anderem der Eichenprozessionsspinner.

16 große Buchsbäume sowie ein Dutzend Zuckerhutfichten haben der Buchsbaumzünsler und die Nadeholzspinnmilbe so stark befallen, dass die Pflanzen ausgewechselt werden mussten. Anstelle der beiden Pflanzenarten wurden nun 28 Eiben im Barockgarten gepflanzt, laut Kruthoff sollen die resistenter gegenüber Schädlingen sein und somit länger überleben.

Der Buchsbaumzünsler, so Kruthoff, ist vor allem Hobbygärtnern bekannt. Innerhalb weniger Wochen frisst er die Buchsbäume kahl, so passiert auch im Barockgarten. Die Nadelholzspinnmilbe sorgt indes dafür, dass sich die Nadeln beginnend an der Sonnenseite eines Baumes schmutzig-graugrün und später braun verfärben.

Der Buchsbaumzünsler ist hierzulande erst seit Kurzem ein Problem. Vermutlich wurde der Schädling vor wenigen Jahren per Containerschiff aus Ostasien nach Europa gebracht. Zunächst breitete er sich rund um den Rhein aus, inzwischen hat er sich in ganz Europa verteilt. „Er profitiert von der allgemeinen Klimaerwärmung und entwickelt sich ab dem Frühjahr innerhalb von wenigen Wochen vom Ei bis zum nachtaktiven Falter. Da es schwierig ist, gegen den Buchsbaumzünsler anzukommen, hatte sich die Umwelt- und Grünflächenabteilung entschieden, die geschädigten Pflanzen zu ersetzen“, so Kruthoff.