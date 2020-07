An der Homburger Augenklinik hat eine neue Notfall-Ambulanz für Augenkrankheiten eröffnet. Dort können Patienten tagsüber ohne Termin versorgt werden. Klinik-Chef Berthold Seitz nennt Symptome, bei denen man sofort zum Arzt gehen sollte.

An der Augenklinik des Universitätsklinik in Homburg steht Patienten eine neue Ambulanz für Notfälle zur Verfügung.

Die augenärztliche Notfall-Ambulanz befindet sich gegenüber dem Haupteingang der Augenklinik (Gebäude 22) im Erdgeschoss und übernimmt tagsüber die ambulante Versorgung von Notfällen ohne vorherige Terminvereinbarung.

Stellt sich ein Patient mit einer akuten augenärztlichen Problematik in der Ambulanz vor, entscheiden die Ärzte sofort, ob die Person vor Ort ausreichend versorgt werden kann oder ob sie stationär aufgenommen werden muss.

„Durch die Etablierung der Notfall-Ambulanz können wir besser auf die individuellen Nöte der Patienten eingehen und dadurch die Notfallversorgung auf schneller und wirkungsvoller durchführen“, sagte Berthold Seitz, Direktor der Klinik für Augenheilkunde.

Wann sollte man sofort zum Arzt gehen?

Der Augenarzt zählte eine Reihe von Augenkrankheiten auf, bei deren Symptomen sofort ein Arzt aufgesucht werden sollte: Unfall: Fremdkörper im Auge, Verätzung, Verbrennung und bei Verletzungen durch einen Schnitt, Stoß oder Schlag. Plötzliche Sehverschlechterung und Erblindung: Bei diesen Beschwerden ist möglicherweise ein Blutgefäß im Auge verschlossen. Gelegentlich kündigt sich ein baldiger Schlaganfall auf diese Weise an. Starke Augenschmerzen: Hier könnte ein Glaukom-Anfall vorliegen, bei dem der Druck im Auge enorm steigt. Sehen von farbigen Ringen um Lichtquellen: Auch dieses Symptom weist auf einen möglichen Glaukom-Anfall hin. Sehen von Lichtblitzen: Eine Netzhautablösung kündigt sich durch das Sehen von Lichtblitzen an. Sehen von Rußregen: Auf eine Blutung im Augeninneren deutet das Sehen von schwarzen Flocken hin, die von oben nach unten durch das Gesichtsfeld rieseln, obwohl sie in der Umgebung nicht vorhanden sind. Plötzlich auftretendes Doppeltsehen: Doppelbilder können unterschiedliche Ursachen haben, die schnellstens abgeklärt werden sollten. Unter anderem kommen laut Seitz eine Entzündung, ein Schlaganfall und ein Tumor in Frage. Starke Augenrötung: Ein rotes Auge muss nicht gefährlich sein, kann aber auf eine ernste Entzündung hinweisen, so der Augen-Mediziner.

Öffnungszeiten der Augenambulanz am Uni-Klinikum

Montag bis Donnerstag von 7.30 bis 16 Uhr. Freitags von 7.30 bis 1430 Uhr, nach 16 Uhr und am Wochenende: Telefon 06841/16 2 23 37 Email: station.a-02@uks.eu