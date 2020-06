Am Homburger Berufsbildungszentrum (BBZ), auch Paul-Weber-Schule genannt, treten im Verlauf des Monats Juni drei Namensänderungen in Kraft. Die Handelsschule am BBZ wird in „Berufsfachschule der Fachrichtung Wirtschaft und Verwaltung“ umbenannt, die bisherige Gewerbeschule in „Berufsfachschule der Fachrichtung Technik“. Die BBZ-Sozialpflegeschule erhält den neuen Namen „Berufsfachschule der Fachrichtung Gesundheit und Soziales“. Dieselben Änderungen werden auch am BBZ in St. Ingbert vollzogen. Der Kreistag des Saarpfalz-Kreises hat jetzt sein Einvernehmen mit diesen Änderungen im saarländischen Schulordnungsgesetz erteilt, die vom Saarbrücker Bildungsministerium in die Wege geleitet worden sind.