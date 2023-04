Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Am 5. November war beim ehemaligen Bundesliga-Fußballverein FC Homburg der langjährige Vorsitzende Herbert Eder zurückgetreten. Am Mittwochabend, 11. November, wählte der FCH-Aufsichtsrat nun den Kirrberger Mediziner Eric Gouverneur zum neuen Vorsitzenden. Der 43-Jährige will sein Augenmerk auf den Jugendfußball und auf die Kommunikation mit Umfeld und Fans richten.

Der Aufsichtsrat des FC Homburg (FCH), gewählt von den Mitgliedern, bestimmt laut Satzung den Club-Vorstand. Dieser hatte zuletzt nur noch aus Geschäftsführer Rafael Kowollik