Gute Nachrichten für die Einöder Grundschule: Schüler und Lehrer können sich über neue vorübergehende Klassenräume freuen. Die Homburger Grundschule Sonnenfeld spielt dabei eine Schlüsselrolle.

Wegen einer Baustelle an der Grundschule Sonnenfeld in Homburg wurden in den vergangenen Monaten einzelne Klassen vorübergehend in temporären Klassenräumen unterrichtet.