Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Jennifer Diedler, derzeit noch Professorin am Universitätsklinikum Freiburg, wechselt als neue hauptamtliche Ärztliche Direktorin an die Homburger Universitätskliniken. Zugleich übernimmt sie in Homburg den Vorstandsvorsitz am Klinikum. Am 1. Oktober tritt sie die Nachfolge von Wolfgang Reith an.

Im Vorstand des Homburger Uniklinikums rückt Jennifer Diedler als Ärztliche Direktorin an die Seite des Kaufmännischen Direktors Ulrich Kerle. Zu ihren wichtigsten Verwaltungsaufgaben