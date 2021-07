In Mimbach kann demnächst gebaut werden. Aber doch nicht ganz so schnell wie vielleicht mancher Häuslebauer gehofft hat. Denn der Stadtrat Blieskastel hat bei seiner jüngsten Sitzung den im vergangenen November gefassten Aufstellungsbeschluss zum Bebauungsplan „Am vorderen Knopf“ wieder aufgehoben. Grund: Es drohten mögliche formelle Verfahrensfehler.

Noch im November hatte der Stadtrat entschieden, den mittlerweile 17 Jahre alten Bebauungsplan im beschleunigten Verfahren auf den Weg zu bringen – ohne frühzeitige Beteiligung und ohne Umweltprüfung. Betroffene Bürger hatten im Rahmen des Beteiligungsverfahrens Bedenken geäußert. Bevor das Vorhaben der Stadt auf die Füße fällt, zog der Rat jetzt die Reißleine. Die Furcht, dass der Beschluss einem Normenkontrollverfahren nicht standhält, war zu groß.

Ergo: Der Bebauungsplan wurde geändert – verbunden mit weiteren Neuerungen: Das Mischgebiet wird in ein Wohngebiet umgewandelt und mit Lärmschutzmaßnahmen versehen. Einige Bauflächen im Südwesten werden freigelassen, sie können als private Grünflächen dienen. Bestehende Häuser dürfen nicht erweitert werden. Da an das Neubaugebiet ein Gewerbegebiet grenzt, wird es noch eigene Untersuchungen zu Lärm und Geruch geben. Gleichzeitig wurde ein Streitpunkt mit privaten Grundstücksbesitzern gelöst: Die Stadt hat ein neues Entwässerungssystem entwickelt, das nun keine Privatflächen mehr betrifft.

Die Klimaschutzziele, die sich die Stadt auferlegt hat, sollten künftig bei Bebauungsplänen stärker beachtet werden, vor allem dann, wenn das Landschaftsbild tangiert sei, fand Lukas Paltz (Die Grünen). Er plädierte deshalb dafür, alle Bauherren im Gebiet „Am vorderen Knopf“ zu verpflichten, eine Photovoltaikanlage zu installieren. Gerade auf den stadteigenen zehn Grundstücken könnten – unabhängig vom Bebauungsplan – solche Vorgaben festgeschrieben werden. Die Ausgaben, meinte Paltz, wären den Häuslebauer zuzumuten, zumal sie sich in acht bis zehn Jahren rechneten. Der Vorschlag stieß auf generelle Zustimmung, allerdings lehnten es verschiedene Ratsmitglieder ab, „einen Zwang auszuüben“. Sie setzten auf Freiwilligkeit. Bürgermeister Bernd Hertzler (SPD) regte an, die Dächer generell nach Süden auszurichten. So brächten Photovoltaikanlagen den größten Nutzen.

Das Mimbacher Gebiet „Am vorderen Knopf“ weist eine Fläche von 4,3 Hektar auf. Nach Aussage von Bürgermeister Hertzler ist die Nachfrage nach Grundstücken enorm.