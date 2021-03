Der Neubau am St. Wendeler Gymnasium Wendalinum soll trotz der Corona-Krise im Sommer fertig sein. Nach Angaben des Landkreises steht bereits der Rohbau, die Innenputzarbeiten sind fertig. Das Gebäude könne pünktlich zum Start des neuen Schuljahrs in Betrieb genommen werden, informierte ein Kreissprecher.

Für das Projekt seien 3,5 Millionen Euro an Gesamtkosten vorgesehen. Davon würden 425.000 Euro vom saarländischen Innenministerium übernommen. Im Erdgeschoss des zweigeschossigen Neubaus seien neben einem großzügigen Erschließungsbereich auch Funktionsräume, etwa Musikräume, eingeplant. Ferner werde es eine kleine Toilettenanlage, eine Teeküche, Lehrerzimmer und weitere Nebenräume geben. Das Obergeschoss biete Platz für Klassenräume sowie unter anderen Räume für den Kunstunterricht. Für Barrierefreiheit sorge ein Aufzug. Aktuell stünden Arbeiten an Starkstrom- und Sanitäranlagen sowie die Installation einer Heizung an.

Sobald die Arbeiten am Neubau fertig sind, soll der Sportplatz neu gestaltet werden. Voraussichtliche Kosten: rund 800.000 Euro.