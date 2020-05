Bei Corona-Reihenuntersuchungen in saarländischen Alten- und Pflegeheimen wurden in bislang 17 Einrichtungen im Saarpfalz-Kreis, in 23 im Kreis Neunkirchen und zwölf im Regionalverband Saarbrücken ausschließlich negative Testergebnisse erzielt. Dies, so das saarländische Gesundheitsministerium am Mittwoch, 29. April, seien bislang rund 8400 Tests seit 20. April gewesen. Getestet werde in allen 104 Einrichtungen im Land, bei denen bis dato noch keine Coronafälle bekannt sind. Geprüft würden alle Bewohner und das Personal. Diese Woche sollen weitere Einrichtungen im Raum Saarbrücken getestet werden. Die Heime in den Kreisen Saarlouis und Merzig sollen nächste Woche folgen und zum Schluss die Einrichtungen im Kreis St. Wendel.