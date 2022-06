Nachdem ein 71-Jähriger am 14. Mai in seiner Sulzbacher Wohnung tot aufgefunden wurde, hat die Staatsanwaltschaft nun eine Belohnung von 1500 Euro ausgesetzt.

Von Patrick Göbel

Der alleinstehende Senior war am Samstag, 14. Mai, mit mehreren Stichverletzungen an Oberkörper und Hals tot in seiner Wohnung aufgefunden worden. Zuvor hatte seine Nachbarin die Polizei gerufen, nachdem der Senior nicht auf ihr Klopfen und Klingeln reagiert hatte. Die Saarbrücker Feuerwehr öffnete die Wohnungstür. Das Dezernat für Straftaten gegen das Leben hatte die Ermittlungen aufgenommen. Nachdem die Polizei einen 52-jährigen mutmaßlichen Tatverdächtigen aus Völklingen festgenommen hatte, beantragte die Staatsanwaltschaft Saarbrücken seine Entlassung aus der Untersuchungshaft am 23. Mai. Der Mann hatte sich laut Zeugenaussagen in der Wohnung des Opfers aufgehalten.

Die Polizei teilte ihre neuen Erkenntnisse am Dienstag, 7. Juni mit: Zwar ergab die Obduktion, dass das Opfer an den Stichverletzungen verstorben ist. Nach den bisherigen Ermittlungen des Dezernats für Straftaten gegen das Leben konnte der dringende Tatverdacht gegen den Mann nicht mehr begründet werden.

Die Polizei bittet deshalb erneut um Informationen von Zeugen, die in den Tagen um den 14. Mai im Bereich der Sulzbachtalstraße 38 etwas gesehen haben: Telefon 0681/ 9622133. Insbesondere werden Zeugen gesucht, die um den 14. Mai eine Person mit einer Verletzung im Bereich der Finger, Hand oder des Unterarms gesehen haben.

Für Hinweise, die zur Aufklärung des Tötungsdeliktes führen, hat die Staatsanwaltschaft eine Belohnung von 1500 Euro ausgesetzt.