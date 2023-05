Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Schulterklopfen allüberall auf dem Kirchheimer Hof bei Breitfurt: Saarpfalz-Landrat Theophil Gallo findet Lob für den Besitzer und Investor Oliver Schmitt, der mit dem Rückbau und der Sanierung des Herrenhauses begonnen hat, aber auch für die Denkmalpflege, die sich flexibel gezeigt habe. Ebenso die Stadt Blieskastel, die das Vorhaben inzwischen unterstütze. Doch das war nicht immer so.

„Lieber Bernd, do kannsch du stolz sinn wie e Wutz“, wandte sich Gallo am Freitag, 19. Juni, launig an seinen SPD-Parteifreund, den Blieskasteler Bürgermeister Bernd Hertzler.