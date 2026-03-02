Vorige Woche hat in Blieskastel ein Hund einem Mann ins Bein gebissen. Die Tierschutzorganisation Peta fordert die Einführung des Hundeführerscheins im Saarland.

An einer Bushaltestelle in der Straße Am Eichberg in Blieskastel hat am Mittwoch vergangener Woche ein Hund, den sein Frauchen an der Leine hielt, einem Mann ins Bein gebissen. „Angesichts dieses Vorfalles fordert die Tierrechtsorganisation Peta die Landesregierung im Saarland auf, den sogenannten Hundeführerschein einzuführen“, schreibt Peta in einer Pressemitteilung am Montag.

Meist liege das Problem nicht bei den Hunden selbst, sondern bei ihren Haltern, so Peta. Viele Herrchen und Frauchen hätten „Schwierigkeiten, das Verhalten, die Signale und die Körpersprache der Vierbeiner richtig zu interpretieren und zu verstehen. Die eigentliche Ursache von Beißvorfällen ist somit in der Unwissenheit der Menschen zu suchen, nicht beim Tier“, sagt Björn Thun von Peta. Jeder Hund, der falsch gehalten, missverstanden oder schlecht behandelt wird, könne für Mensch und Tier gefährlich werden.

Peta: Impulskäufe könnten reduziert werden

2013 hat als erstes Bundesland einen solchen Hundeführerschein, der einen Theorie- sowie einen Praxiskurs an einer Hundeschule für Halter und Hund vorsieht, Niedersachsen eingeführt. Auch Berlin verlangt so einen für alle Hunderassen. Im Juli wird Bremen folgen. In fast allen anderen Bundesländern ist der Hundeführerschein sonst nur für sogenannte Listen- oder Kampfhunde Pflicht, oder jene, die als gefährlich eingestuft wurden.

Laut Peta hätte die bundesweite Einführung eines solchen Scheins noch einen weiteren Vorteil: Er könne Menschen, die sich noch nicht ausführlich mit der Hundehaltung auseinandergesetzt haben, von einem möglichen Impulskauf abhalten. „Jedes Jahr landen 80.000 Hunde in deutschen Tierheimen, darunter sehr viele Tiere, die unüberlegt ’angeschafft’ wurden“, so die Tierschutzorganisation.