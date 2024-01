Das Flammeninferno in einem Haus in Blieskastel-Lautzkirchen war erst wenige Stunden her, da rollte eine Welle der Spendenbereitschaft für die Brandfamilie daher. Am Mittwochnachmittag loderten erneut die Flammen auf.

Über 10.000 Euro Spenden sind bis Donnerstagnachmittag schon für die Familie, die nach dem Brand in der Lautzkircher Pirminiusstraße alles verloren hat, zusammengekommen. Initiiert hat die Spendenaktion über den Onlinedienst Paypal die Zwillingsschwester des Brandopfers. „Das Haus meiner Zwillingsschwester und Familie ist vollständig abgebrannt. Die Familie steht buchstäblich vor dem Nichts“, steht in der Beschreibung des Spendenaufrufs. 20.000 Euro sind als Spendenziel gesetzt. „Aktuell würde ein wenig Geld am besten helfen, damit sich die Familie mit den Basics ausstatten könnte und für was sie sonst im Moment dringend Geld benötigt“, so die Beschreibung weiter.

Brandursache unklar − Haus einsturzgefährdet

Das Feuer ist laut Angaben der Homburger Polizei um fünf Minuten nach Mitternacht in der Nacht auf Mittwoch ausgebrochen. Vier Menschen wurden verletzt, ein Hund ist nach RHEINPFALZ-Informationen ums Leben gekommen. Eine 49 Jahre alte Hausbewohnerin hat sich laut Polizei beim Verlassen des Hauses einen Knochenbruch zugezogen, die Rettungskräfte brachten zwei weitere Personen der Familie, die im Haus wohne (ein 15-jähriger Jugendlicher sowie ein 55 Jahre alter Mann) und einen 81-jährigen Nachbarn ins Krankenhaus. Laut Polizeisprecher haben sich die drei Personen Rauchvergiftungen zugezogen.

Die Brandruine ist laut Aussagen der Polizei derzeit „potenziell einsturzgefährdet“. Eine Begehung des Brandortes hat deshalb noch nicht stattgefunden, so die Information am Donnerstagvormittag. Wann die Ermittler ins Haus könnten, sei derzeit unklar. Ebenso haben am Mittwochnachmittag die Feuerwehrleute immer wieder aufflammende Glutnester in dem Haus löschen müssen, entsprechend hat sich der Einsatz weiter in die Länge gezogen. Mittlerweile, so die Polizei, ist aber jedes Feuer aus.

Ampel und Bauzäune bleiben vorerst stehen

Weil die Statik des Hauses derzeit nicht gewährleistet ist, bleibt auch die Pirminiusstraße vorerst halbseitig gesperrt. Vor der Ruine wurden Bauzäune aufgestellt, sie sollen Passanten und Autos vor herabfallenden Trümmerteilen schützen. Der Verkehr wird per Ampelregelung durch die halbseitig gesperrte Straße geführt.

Für die Feuerwehr war der Brand alles andere als Routine. „So etwas hatten wir in den letzten Jahren hier nicht“, sagte Wehrführer Marco Nehlig am Mittwoch der RHEINPFALZ. Zeitweise hatte das Feuer sogar auf ein Nachbarhaus übergegriffen, laut Polizei konnten die Bewohner der angrenzenden Anwesen mittlerweile in ihre Häuser zurückkehren. Insgesamt waren 184 Feuerwehrleute aus 16 Löschbezirken des gesamten Saarpfalz-Kreises im Einsatz. Einige Feuerwehrleute waren über 13 Stunden im Einsatz. Beteiligt waren auch die Wehren aus Homburg, dem Mandelbachtal, Bexbach, Kirkel und St. Ingbert. Diese war mit zwei Löschbezirken und einer zweiten Drehleiter vor Ort. Deren Feuerwehrdrohne sei zum ersten Mal im Einsatz gewesen und hatte der Feuerwehr einen Überblick gegeben. Durch die Drohne konnten sie einen Blick ins zerstörte Haus werfen, das zu diesem Zeitpunkt nicht betreten werden konnte. Die Neunkircher Kollegen hatten 52 Atemschutzgeräte im Gepäck. Den entstandenen Schaden beschreibt ein Sprecher der Polizei als „immens“.

Spendenaktion

Link zur Internet-Spendenaktion für die Familie: paypal.com/pools/c/91lNhTFS4T