Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Andreas Simon vom Eden Cinehouse stand vor einer Woche vor einem verwüsteten Kinosaal. Ein Jugendlicher ohrfeigte auch einen Mitarbeiter. Er nahm den Film aus dem Programm – und sieht die Schuld auch bei der Politik.

„Das ist ein asoziales Verhalten, und das werde ich in meinem Haus auch nicht dulden.“ Kinobetreiber Andreas Simon kann es immer noch nicht fassen, was in seinem Homburger Eden Cinehouse bei Vorführungen des „Rocky“-Nachfolgers „Creed III“ mit Sylvester Stallone vor einer Woche ablief.