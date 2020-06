Ab Sonntag, 5. Juli, starten in Ottweiler wieder die Stadtführungen. Jeden Sonntag, 15 Uhr, vermittelt ein Gästeführer Wissenswertes über die Historie, kündigt die Stadtverwaltung an.

Ob „Hofdame“, „Marktfrau“ oder „Kaufmannsfrau“ - die Gästeführer bringen den Teilnehmern unterhaltsam die Geschichte der Stadt nahe. Die Themenschwerpunkte der Führungen wechseln mit der jeweiligen historischen Person. Aufgrund der Corona-Krise können nur Personen teilnehmen, die sich zuvor angemeldet haben. Name und Telefonnummer werden vier Wochen zur Nachverfolgung möglicher Infektionsketten gespeichert. Die Abstandsregeln müssen eingehalten werden, es besteht Maskenpflicht. Infos und Anmeldung unter Telefon 06824 3511 oder per E-Mail an tourist@ottweiler.de. Die Mindestteilnehmerzahl liegt bei drei Personen, mehr als neun Personen dürfen nicht teilnehmen. Anmeldeschluss ist freitags um 12 Uhr. Dann werden die Teilnehmer auch informiert, ob die Führung stattfindet. Treffpunkt der rund einstündigen Führungen ist am Alten Wehrturm der evangelischen Kirche. Die Kosten betragen fünf Euro für Erwachsene.