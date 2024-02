Wörschweilers Ortsvorsteher Reinhold Nesselberger wird bei den Kommunalwahl im Juni nicht mehr antreten. Das teilt der 74-Jährige im RHEINPFALZ-Telefonat mit.

„Es hat alles seine Zeit“, begründet der 74-Jährige sein Ausscheiden aus der Kommunalpolitik. 35 Jahre lang war Nesselberger Ortsvorsteher, fünf Jahre Mitglied im Ortsbeirat. Mit diesem kommunalpolitischen Werdegang im Nacken hat der Ortsvorsteher beschlossen: „Jetzt reicht es“.

In seiner Amtszeit sind in Wörschweiler viele kleine und große Baustellen passiert. Die beiden größten Projekte in Nesselsbergers Zeit als Ortsvorsteher waren der Bau des Radweges nach Homburg sowie das Anlegen des Areals Klosterruine - „für mich eine Herzensangelegenheit, meine Lieblingsaufgabe“, kommentiert er.