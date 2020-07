Ein Brand auf einer Terrasse hat in der Nacht auf Mittwoch in St. Wendel ums Haar auf ein Wohnhaus übergegriffen. Wie die Polizei weiter mitteilt, hat die schnelle Reaktion eines Nachbarn dabei geholfen, drei Bewohner unversehrt in Sicherheit zu bringen.

Gegen 4 Uhr am Mittwochmorgen hat der Nachbar das Feuerwehr an dem Wohnhaus in der Dillinger Straße bemerkt und umgehend Alarm geschlagen. Wie die Polizei weiter mitteilt, trafen wenig später die Feuerwehr und eine Streife ein, um festzustellen, dass der Holzboden der Terrasse brannte und sich die Flammen bereits auf die Hauswand ausdehnten.

Wie die Rettungskräfte schnell feststellten, hatten die Bewohner noch gar nichts von dem Feuer bemerkt. Die Einsatzkräfte rissen sie aus dem Schlaf und halfen dabei, dass die drei Bewohner das Haus rechtzeitig und ohne gesundheitliche Beeinträchtigungen verlassen konnten.

Gelöscht war der Brand dank der in großer Stärke angerückten Einheiten des Löschbezirks St. Wendel schnell. Laut Polizei ist allerdings erheblicher Schaden entstanden, der noch nicht zu beziffern sei. Die Kripo hat Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.