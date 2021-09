Am Wochenende nahm die Polizei in Spiesen-Elversberg einen mutmaßlichen Zuhälter fest. Gegen den 28-jährigen Rumänen werde wegen des Verdachts der Zugehörigkeit zu einer kriminellen Vereinigung und Rauschgifthandels ermittelt, so die Polizei. Der Beschuldigte habe laut Polizei in einem größeren Neunkircher Etablissement als Zuhälter fungiert. Außerdem machen ihn die Ermittler für Einbrüche in Rheinland-Pfalz verantwortlich. Nach der Auslieferung nach Rumänien drohten ihm zwölf Jahre Haft.