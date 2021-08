Am Sonntag, gegen 15.44 Uhr, ereignete sich auf der L 105 zwischen Herbitzheim und Gersheim ein tödlicher Motorradunfall. Wie die Polizei mitteilte, fuhr ein 62-jähriger Motorradfahrer hinter einem Auto in Richtung Gersheim. Nach Vermutungen der Polizei stürzte der 62-Jährige mit seinem Motorrad beim Ausscheren nach links auf die Fahrbahn und rutschte über die unter den entgegenkommenden Wagen eines 40-Jährigen. Der Motorradfahrer wurde auf die rechte Fahrspur zurück geschleudert. Nach dem Zusammenstoß fingen beide Fahrzeuge Feuer. Der Motorradfahrer erlag noch an der Unfallstelle an seinen schweren Verletzungen. Der 40-jährige Autofahrer und seine 42-jährige Beifahrerin erlitten laut Polizei leichte Verletzungen und konnten sich selbst aus dem brennenden Auto retten. Zur Klärung der Unfallursache zog die Polizei einen Sachverständigen hinzu. Die L 105 war am Sonntag zwischen Herbitzheim und Gersheim bis 20.45 Uhr gesperrt.