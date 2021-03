Ein Motorradfahrer ist am Montag mit seinem Beiwagen-Gespann gegen die Frontscheibe eines Supermarktes in Freisen gefahren. Wie die Polizei mitteilt, wurde er dabei leicht verletzt. Der Unfall ereignete sich am Vormittag in der Bahnhofstraße. Der Fahrer hatte das Motorrad mit Beiwagen in der Nähe des Eingangs eines Discounters abgestellt. Als er losfahren wollte, unterlief ihm offenbar ein Bedienfehler, und das Motorrad fuhr unkontrolliert los. Der Mann habe noch versucht, das Gespann anzuhalten – allerdings erfolglos. Vielmehr wurde er bei dem Manöver ein Stück weit mitgeschleift. Das Motorrad prallte daraufhin gegen eine große Fensterscheibe des Supermarktes und kam dort erst zum Stehen. Die Glasscheibe wurde stark beschädigt. Auch am Motorrad hinterließ der Aufprall Spuren.