Nach dem Zusammenstoß eines Lieferwagens und eines mit Kartoffeln beladenen Sattelschleppers auf der Sulzbachtalbrücke wurde die A8 in Fahrtrichtung Zweibrücken gesperrt. Lange Staus auf den Umleitungsstrecken waren die Folge.

Am Mittwoch gegen 6 Uhr waren im beginnenden Berufsverkehr bereits viele Fahrzeuge auf der Autobahn unterwegs, als in Fahrtrichtung Zweibrücken auf der Sulzbachtalbrücke ein mit Kartoffeln beladener Sattelschlepper, und ein Lieferwagen zusammenstießen. Der Lastwagen geriet außer Kontrolle, kippte auf die Fahrerseite und blieb auf der Überholspur liegen. Ein 50-jähriger Ersthelfer wurde auf den Verkehrsunfall aufmerksam und befreite die beiden eingeklemmten Insassen aus dem Führerhaus des Sattelzuges, so die Polizei. Nur Augenblicke später begann der Laster zu brennen. Meterhohe Flammen schlugen empor. Auch der Fahrer des Lieferwagens konnte sich aus seinem Fahrzeug befreien. Der Rettungsdienst versorgte die Unfallbeteiligten und brachte sie in umliegende Krankenhäuser.

Der Unfall hatte einen Großeinsatz der Rettungsdienste und der Feuerwehr zur Folge. Die Freiwillige Feuerwehr Friedrichsthal rückte mit den Kräften mehrerer Löschbezirke auf die Sulzbachtalbrücke aus. Wie die Feuerwehr berichtet, kamen die Helfer mit ihren Fahrzeugen gut durch die Rettungsgasse. Da die Brücke über drei Fahrspuren verfügt, können die Verkehrsteilnehmer ausweichen.

Beim Eintreffen der Rettungskräfte standen das Führerhaus des Sattelschleppers und ein Teil des Aufliegers in Flammen. Mit Hilfe von Löschschaum brachte die Feuerwehr Brand ist in wenigen Minuten unter Kontrolle. Allerdings gefror das Löschwasser wegen der eisigen Temperaturen von minus fünf Grad auf der Fahrbahn. Unter der Brücke kontrollieren Feuerwehrleute den Sulzbach, um sicherzustellen, dass keine schädlichen Substanzen in das Gewässer gelangt waren. Die Polizei sperrte die Autobahn in beiden Fahrtrichtungen. Durch den umgestürzten Laster und die Bergungsmaßnahmen musste die Strecke längere Zeit gesperrt bleiben. In der Folge bildeten sich ein lange Staus auf den stark überlasteten Umleitungsstrecken rund um Bildstock.