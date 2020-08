Bei einem Unfall im Ortsteil Furschweiler ist eine 62-jährige Autofahrerin am Donnerstag schwer verletzt worden. Laut Polizei kam die Frau mit ihrem Auto auf der L 133 auf abschüssiger Strecke aus unbekannten Gründen nach rechts von der Straße ab und überfuhr ein Schild samt Zigarettenautomat. Anschließend prallte ihr Wagen frontal gegen eine Betonmauer. Durch den Aufprall wurde das Fahrzeug zur Seite gekippt und kam auf der Beifahrerseite zum Stillstand. Die Einsatzkräfte retteten die Fahrerin durch die Heckklappe. Die Verletzte musste mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Höhe des Schadens ist noch unbekannt. Während der Rettungs- und Unfallaufnahmemaßnahmen war die L 133 in diesem Streckenabschnitt voll gesperrt.