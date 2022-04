Häuslebauer, die sich in Mimbach niederlassen möchten, können zuversichtlich in die Zukunft blicken. Bei der Sitzung am Donnerstag hat der Stadtrat Blieskastel zugestimmt, den Bebauungsplan „Am vorderen Knopf“ auf den Weg zu bringen. Dass Photovoltaik-Anlagen verpflichtend sind, sorgte jedoch für Diskussion.

Der Bebauungsplan für das Gebiet „Am vorderen Knopf“ existiert bereits seit 17 Jahren. Erschlossen wurde das Gelände jedoch noch nicht. Grund: das ursprüngliche komplexe Entwässerungssystem, das sich nicht umsetzen ließ. Die dafür notwendigen Grundstücksverhandlungen mit den Eigentümern waren gescheitert.

Inzwischen wurde ein neues Entwässerungssystem erarbeitet, das nun keine privaten Flächen mehr berührt: Das Regenwasser soll einfach verstärkt im Boden versickern. Der Bebauungsplan musste für diese Variante angepasst werden. Diese Neuerung nahm die Stadt zum Anlass, das gesamte Neubaugebiet mit einem ökologischen Anstrich zu versehen. Sprich die Bauherren sind angehalten, im Zeichen von Umwelt- und Klimaschutz auf energieeffizientes Bauen und Wohnen zu achten.

Festgesetzt wurde außerdem, dass alle Häuser mit einer Photovoltaik-Anlage auszustatten sind. Lisa-Marie Huppert (DUB/Die Linke) kritisierte, dass die Bürger zu diesem Schritt verpflichtet werden sollen. „Eine solche Pflicht kann sich eher negativ auswirken.“ Sie plädierte dafür, Anreize zu schaffen, Photovoltaik zu nutzen, aber nicht die Leute zu zwingen“. Hinzu komme, dass die Baukosten bereits sehr hoch seien und die Installation dieser Anlagen – wenngleich sie sich im Laufe der Zeit amortisierten – das Baubudget mit etwa 10.000 Euro zusätzlich belasteten.

Erdgasleitungen werden nicht im Boden verlegt

Gerd Weinland, Ortsvorsteher von Mimbach, teilte Hupperts Meinung. Er wolle liebe den Häuslebauern verschiedene Optionen offenlassen wie beispielsweise Mikro-Kraft-Wärme-Kopplung. Eventuell gebe es auch bis Baubeginn neue technologische Entwicklungen, die ähnlich gut seien wie Photovoltaik, meinte er. Vor dem Hintergrund, dass die Bundesregierung und die Landesregierung Photovoltaik für jeden Hauseigentümer verpflichtend vorschreiben, könne sich Blieskastel diesem Schritt nicht entziehen, meinte Bürgermeister Bernd Hertzler (SPD). Er wies darauf hin, dass die Dächer so ausgerichtet werden sollen, dass sie die Sonnenstrahlen optimal einfangen könnten. Außerdem würden die Niedrigenergiehäuser, die dort gebaut werden sollen, einen Teil der Energie durch Wärmepumpen erhalten. Fest steht: Erdgas-Leitungen werden nicht verlegt, es sollten also keine fossilen Energien verwendet werden.

Da Klimaschutz das Gebot der Stunde sei und Solaranlagen in Anbetracht steigender Energiepreise durchaus wirtschaftlich seien, plädiere die SPD-Fraktion geschlossen für die Photovoltaik-Pflicht. Und diesem Votum schloss sich die Mehrheit der Stadtratsmitglieder an.