An Silvester rückte die Feuerwehr der Kirkeler Ortsteile Altstadt und Limbach gegen 13:45 Uhr wegen eines brennenden Autos in der Bexbacher Straße aus. Bereits auf der Anfahrt zum Gerätehaus sahen die Einsatzkräfte den Rauch, teil Feuerwehrsprecher Kai Dörner mit. Bei Ankunft an der Einsatzstelle stand der Mercedes bereits in Vollbrand. Das Fahrzeug hatte vermutlich aufgrund eines technischen Defektes Feuer gefangen. Mit Löschschaum brachte die Feuerwehr den Brand unter Kontrolle. Ausgetretene Betriebsstoffe wurden abgestreut und aufgenommen. Im Zuge des Einsatzes musste die Bexbacher Straße zeitweise vollständig gesperrt werden. Das Landesamt für Umwelt- und Arbeitsschutz untersuchte die Umgebung auf Umweltschäden. Die Feuerwehr Kirkel war drei Stunden im Einsatz.