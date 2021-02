Bei einem Brand in einer Scheune in Tholey ist in der Nacht zu gestern hoher Sachschaden entstanden. Als die Einsatzkräfte gegen drei Uhr alarmiert wurden, stand die Scheune auf dem Akazienhof bereits im Vollbrand. Darin waren Tiere, Maschinen und Strohballen untergebracht. Wie viele Tiere sich vor den Flammen noch in Freiheit retten konnten, war gestern noch nicht bekannt. Für einige sei jede Hilfe zu spät gekommen, berichtete die Polizei.

Erschwert wurden die Löscharbeiten, da auf dem Hof nicht genug Wasser zur Verfügung stand. Die Feuerwehr musste es über einen etwa 700 Meter entfernten Hydrant entnehmen. Daher wurden zunächst Löschfahrzeuge eingesetzt. Nach rund zwei Stunden war das Feuer unter Kontrolle. Allerdings dauerten die Arbeiten wegen der hohen Brandlast bis zum Morgen an. Mithilfe eines Radladers sowie des Teleskopladers aus Freisen wurden Teile der Stallung auseinander gezogen und gezielt abgelöscht.