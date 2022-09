In der Nacht von Dienstag, 30. August, auf Mittwoch, 31. August, brach ein unbekannter Täter in ein Homburger Orthopädiegeschäft ein.

Der Einbrecher hebelte die Eingangstür des Geschäfts in der Untergasse auf und stahl Bargeld und Briefmarken im Wert von mehreren Hundert Euro, so die Homburger Polizei. Danach flüchtete der Täter. Durch das Aufhebeln der Tür entstand zudem ein Sachschaden am Gebäude.

Zeugen, die etwas davon mitbekommen haben, werden gebeten, sich bei der Homburger Polizei unter Telefon 06841 1060 zu melden.