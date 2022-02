Für die Paviane im Neunkircher Zoo wird es bald mehr Platz zum Spielen und Klettern geben. Außerdem sollen die Umbauten und Erweiterungen von Innen- und Außengehege einen besseren Einblick gewähren und den Tierpflegern die Arbeit erleichtern.

Die Erweiterung des Innengeheges wird vom saarländischen Ministerium für Umwelt und Verbraucherschutz mit 100.000 Euro gefördert. Die Kosten belaufen sich auf 170.000 Euro, sagt Zoo-Sprecherin Marieke Groß. Der Umbau werde dazu führen, dass den Pavianen in ihrem Innengehege mehr Platz zur Verfügung steht. Damit erhalten die Tiere mehr Möglichkeiten, um sich im Innenbereich zu beschäftigen und zu klettern.

Gleichzeitig werde mit dem Neubau die Versorgung der Paviane durch die Tierpfleger erleichtert. Der Neunkircher Zoo freue sich außerdem darüber, dass mit dem Anbau den Besuchenden ein nun guter Einblick in das Innengehege ermöglicht werde. Bisher sind die Tiere nur in der Außenanlage zu beobachten. Die Erweiterung erfolge mit Hilfe von Seecontainern. Diese werden entsprechend der Anforderungen verändert und als Aufstockung des vorhandenen Gebäudes genutzt. Seecontainer hätten den Vorteil, dass sie nicht direkt vor Ort umgebaut und ausgestattet werden müssen. Die Container können nach Abschluss der Arbeiten an die richtige Stelle gebracht und auf das Gebäude montiert werden. Auf Grund der Corona-Lage und den damit verbundenen Lieferengpässen mussten die Bauarbeiten verschoben werden, so Groß. Zudem seien die Arbeiten im Innengehege wetterabhängig, da die Paviane einige Tage draußen untergebracht werden müssen, was in den kalten Wintermonaten nicht möglich ist. Daher können die Arbeiten im Inneren erst ab Ende April erledigt werden, wenn die Temperaturen in der Nacht nicht mehr zu weit sinken. Doch die Planungen seien jetzt vollständig abgeschlossen und die ersten Arbeit an den Seecontainern laufen bereits, berichtet die Zoo-Sprecherin.

Neben dem Innengehege werden in diesem Jahr die Arbeiten am Außengehege begonnen. Danach könnten die Paviane aus nächster Nähe und auf Augenhöhe beobachtet werden. Außerdem will der Neunkircher Zoo Abschluss der Bauarbeiten kommentierte Fütterungen anbieten, bei denen Besuchende Genaueres über die Tiere und ihr Sozialverhalten erfahren können. Bis Ende September sollen die Arbeiten am Paviangehege abgeschlossen sein.