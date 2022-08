Im Saarpfalz-Kreis gibt es mehr Arbeitslose als im Juli. Insgesamt waren 3.499 Personen als arbeitslos gemeldet – 189 mehr als im Vormonat.

In Prozentpunkten ausgedrückt stieg die Arbeitslosenquote im Saarpfalz-Kreis im August um 0,3 Prozent im Vergleich zum Juli. Sie beträgt nun 4,7 Prozent. 3.499 Arbeitslose im Kreis verteilen sich auf 2.661 Arbeitslose in Homburg (Arbeitslosenquote: 4,7 Prozent) und 838 in St. Ingbert (4,5 Prozent).

Im August 2021 waren 174 Personen mehr arbeitslos – als arbeitsuchend gemeldet hatten sich im August 2022 315 Personen – elf weniger als im Vorjahr. Im Gegensatz dazu haben im August 222 Leute einen neuen Job begonnen. Im Juli waren es 261.

Wie verteilen sich die Arbeitslosen? 1899 Männern stehen 1600 Frauen gegenüber. 294 Menschen waren jünger als 25 – 1458 dagegen älter als 50 Jahre. 1116 Langzeitarbeitslose – also Menschen, die länger als ein Jahr keine Arbeit haben – gibt es.

Im Vergleich zum Vorjahr gibt es 6,1 Prozent weniger Männer, die arbeitslos sind, und 3 Prozent weniger Frauen. Bei den unter 25-Jährigen ging die Arbeitslosenquote, bezogen auf August 2021, um 12,2 Prozent zurück. Bei den über 50-Jährigen gibt es fünf Prozent weniger Arbeitslose.

Zum Vergleich: In Saarbrücken beträgt die Arbeitslosenquote 9,2 Prozent (0,3 Prozent mehr als im Juli), in Neunkirchen liegt sie bei 7 Prozent (0,2 Prozent mehr als im Vormonat).

Arbeitslos muss man nicht bleiben – denn die Unternehmen meldeten im Saarpfalz-Kreis 439 neue Stellen im August – ein Plus von 133 im Vergleich zum Juli. Offene Stellen gibt es 1.918 – 419 mehr als im August 2021, was ein Plus von 28 Prozent bedeutet. Die meisten neuen Stellen wurden in der Zeitarbeit, im Gesundheits- und Sozialwesen und im Bereich Handel gemeldet.

Wie sieht es mit Ausbildungsstellen aus? 1.016 Stellen wurden seit Oktober 2021 gemeldet – 94 mehr als im Vorjahr. Auf 307 unbesetzte Ausbildungsstellen kommen 48 Bewerber, die noch nach einem Platz suchen.