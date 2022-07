Im Vergleich zum Juni gibt es 145 (4,6 Prozent) mehr Arbeitslose im Saarpfalz-Kreis. Insgesamt sind 3.310 Leute im Juli bei der Agentur für Arbeit Saarland gemeldet.

Das entspricht einer Arbeitslosenquote von 4,4 Prozent – sie ist 0,2 Prozent höher als im Vormonat. 257 Leute meldeten sich im Juli arbeitslos – das waren 25 mehr als im Juni, und genauso viele wie letztes Jahr um diese Zeit. 190 Leute haben dagegen eine Stelle angetreten – das sind 82 weniger als im Juli 2021.

Aber: Schaut man aufs letzte Jahr, ging die Zahl der Arbeitslosen zurück – und zwar um 342 Personen. Das entspricht einem Minus von 9,4 Prozent. Bei den unter 25-Jährigen sind es sogar fast ein Viertel weniger als letztes Jahr. Ebenfalls zurückgegangen ist die Zahl der Langzeitarbeitslosen: und zwar um fast ein Fünftel.

„Der saarländische Arbeitsmarkt ist insgesamt weiterhin stabil. Die Arbeitskräftenachfrage bewegt sich weiterhin auf einem hohen Niveau, so dass beim Bestand an offenen Stellen ein neuer Höchstwert erreicht wurde“, erläutert Madeleine Seidel, Vorsitzende der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Saarland. Sie erwartet in den nächsten Wochen „viel Bewegung“ am Arbeitsmarkt. „Wir gehen davon aus, dass bis zum Beginn des Ausbildungsjahres noch viele offene Ausbildungsplätze besetzt werden können. Jungen Menschen, die noch nicht sicher in ihrer Berufswahl sind, sollten Kontakt zur Berufsberatung aufnehmen. Im Saarland gibt es gute Chancen auf einen Ausbildungsplatz im Wunschberuf.“

Zum Vergleich: In Homburg gibt es 2.509 Arbeitslose, 217 (4,5 Prozent) weniger als letztes Jahr im Juli. In Saarbrücken gibt es mit 15.455 Arbeitslosen 615 mehr als im Juni. 2021 waren es noch 1.325 Leute (7,9 Prozent) mehr. Neunkirchen zählt 4.819 Arbeitslose; ein Plus von 255 Personen (5,6 Prozent) mehr als im Juni.

Den niedrigsten Wert hat St. Windel mit 3,7 Prozent, beziehungsweise 1.715 Arbeitslosen. Das sind 109 Leute (6,8 Prozent) mehr als im Juni.

Insgesamt sind im Saarland 33.035 Leute arbeitslos; 1.381 mehr als im Juni, und sogar 2.706 weniger als letztes Jahr.

Unternehmen mit offenen Stellen, bei denen man sich bewerben kann, gibt es viele: Dem Arbeitgeberservice wurden in den vergangenen vier Wochen von den Unternehmen der Region 306 offene Stellen gemeldet. Die meisten Stellenausschreibungen kamen dabei aus der Zeitarbeit und dem Verarbeitenden Gewerbe. Außerdem werden in den sozialen Berufen und im Handel die meisten Mitarbeiter gesucht.