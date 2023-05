Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Für Sonntag, 1. August, ruft die französische Stadt Bitsch zu einem Gedenkmarsch für die 2001 ermordete Schülerin Karine auf. Am Donnerstag, 22. Juli, ist es genau 20 Jahre her, dass die damals 17-Jährige aus Bitsch entführt und vergewaltigt wurde. Am 2. August wurde ihre verkohlte Leiche in einem Wald bei Mouterhouse im Bitscher Land aufgefunden.

Der Gedenkmarsch am 1. August beginnt um 14.30 Uhr am Stadtpark „Parc du Stadtweiher“ und endet mit einer Gedenkmesse. Bürgermeister Benoît Kieffer sagt, der Marsch